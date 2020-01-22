Yunanistan'dan cumhurbaşkanlığına 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alan Ekaterini Sakellaropulu seçildi.
Daha önce Danıştay Başkanı olarak görev yapan Sakellaropulu ülkede cumhurbaşkanlığı görevine gelen ilk kadın oldu.
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