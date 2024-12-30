Komşudan elektrikli ölüm tuzağı! Olay, Antalya'da meydana geldi. Antalya'da bir adam mahkemelik olduğu komşusunun kapısını tiner dökerek ateşe vermişti. Saldırgan cezaevinden çıktıktan sonra da rahat durmadı. Bu kez de elektrikli düzenek kurup kadını öldürmeye çalıştı.

Habertürk Giriş: 30.12.2024 - 19:44 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:44 facebook

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