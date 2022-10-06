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'Komutan' filminin galası gerçekleşti

Başrolde Aslıhan Güner ve Mert Kılıç'ın yer aldığı 7 Ekim'de izleyiciyle buluşacak olan 'Komutan' filminin galası dün akşam gerçekleşti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, "Malum askeri bir film. Ben diğer arkadaşlara göre filmi en az 300 kere izledim. Hep daha iyisi çıksın diye uğraştım" dedi

'Komutan' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri
"Hep daha iyisi çıksın diye uğraştım"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 7 Ekim'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 'Komutan' filminin galası geçtiğimiz gün gerçekleşti. Başrolde yer alan Aslıhan Güner-Mert Kılıç çifti ve filmin diğer oyuncuları, gösterim öncesi basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

"FİGÜRAN BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİK"

Antalya'da gerçekleşen film çekiminde figüran bulmakta güçlük çektiğini dile getiren Mert Kılıç, "Malum askeri bir film. Bir tarafta şanlı Türk ordusunun mensuplarını canlandırırken, bir taraftan da teröristleri canlandıran figüranların olması gerek ama ne kadar yoğun başvuru alsak da kimse teröristi canlandırmak istemedi. Herkesten 'Ben teröristi değil, Türk askerini canlandırmak istiyorum' cevabını aldık. Bu ister istemez zaman kaybı yaratmış olsa da beni gururlandırdı. Ben diğer arkadaşlara göre filmi en az 300 kere izledim. Hep daha iyisi çıksın diye uğraştım" dedi.

Kılıç, muhabirlerin "Birçok projede sinemada olacak. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sözleri üzerine "Filmimizi gösterime koyduğumuz için mutluyuz. Rekabet her zaman iyidir. Seyircilerimiz bizim filme de yoğun ilgi gösterecektir eminim" ifadelerini kullandı.

"YENİ PROJELER İÇİN HEP TARZIMI DEĞİŞTİRİRİM"

Aslıhan Güner de "Mert'in de dediği gibi teröristi canlandıracak figüran bulmakta zorlandık. Herkesin milliyetçi duyguları kabardı. Filmimiz çok güzel bir konuya değiniyor. Çekimler de zorlandığımız, gözyaşlarına bozulduğumuz anlar da oldu tabii ki" diye konuştu. Kısa sürede 3 ayrı filmde rol alan Güner "Her film veya projede saçımı, kilomu, vücudumu, bedenimi değiştiririm. O role bürünmek için çok çalışırım" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL HAYATIMI ÖN PLANDA TUTMAM"

Galaya katılanlar arasında olan Gülsim Ali, gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ali "Çok merak ettiğim bir film. Fragmanını izlemiştim. Çok etkilenmiştim. Merakla bekliyorum. Eminim arkadaşlarım çok iyi bir iş çıkartmıştır" dedi. Projelerinden de bahseden Gülsim Ali "Şu an için netleşen bir projem yok. Zaten olursa sizin de haberiniz olur. Farklı, benim tarzımın dışında bir projede yer almak isterim" ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin özel hayat sorusuna ise "Ben özel hayatımı ön planda tutmam, biliyorsunuz... Oyunculuğumun önüne geçmemesini istiyorum çünkü. Bu mesleği yapıyorum ve özel hayatım değil, oyunculuğum ön planda olmalı" dedi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Galaya katılan Burak Can da "Çok merak ediyorum filmi. Az çok izledim zaten, bir an önce tamamını izlemeyi istiyorum. Eminim çok güzel bir iş çıkartmışlardır" dedi.

Özel hayatı ile ilgili açıklamalar da yapan Can "Hayatımda kimse yok. Haftanın 5 günü setteyim. Çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. O yüzden özel hayatıma pek vakit ayıramıyorum. Sevgilim olursa da zaten asla saklamam" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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