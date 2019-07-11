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Kondüktöre ağlatan veda

HABERTURK.COM

38 yıl devlet demir yollarında görev yaptıktan sonra emekli olmaya karar veren kondüktöre arkadaşları son görevinde unutamayacağı bir sürpriz hazırladı. Adı anons edildi, emekliliği kutlandı yolcularda onu alkış yağmuruna tuttu.

makinist

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, 38 yıl aradan sonra emekli olmaya karar veren kondüktör Erdoğan Ertav'a son görevinde arkadaşları kendisine unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.

Denizli–İzmir 32712 sefer sayılı yolcu treni seyir halinde iken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) üst bölge Müdürü Habil Emir tarafından gönderilen çiçek makinist İbrahim Karaer tarafından kondüktör Erdoğan Ertav'a takdim edildi.

Makinist tarafından yapılan anonsta, "Bugün Denizli – İzmir treninde görevli kondüktörümüz Erdoğan Ertav meslek hayatının 38 yılının sonuna geldi. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz” dedikten sonra yolculardan tam alkış aldı.

 

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