Konferans Ligi 2. eleme turu tek maçla başladı
UEFA Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu ilk maçları bugün oynanan Balkani -Floriana maçıyla başladı.
Giriş: 22.07.2025 - 23:50 Güncelleme: 22.07.2025 - 23:50
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu, bugün oynanan tek karşılaşmayla birlikte başladı.
Kosova temsilcisi Balkani, Malta ekibi Floriana’yı 4-2 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.
UEFA Konferans Ligi 2’nci ön eleme turu ilk maçları yarın oynanacak 6 karşılaşma ile devam edecek.
Mücadelelerin rövanş maçları ise 29 Temmuz Salı ve 31 Temmuz Perşembe günü oynanacak.
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