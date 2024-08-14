Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçlarından 2'si bugün oynandı. Perşembe günü temsilcimiz Başakşehir, Iberia Tiflis'le karşı karşıya gelecek.
Giriş: 14.08.2024 - 00:40 Güncelleme: 14.08.2024 - 00:40
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçlarından 2'si bugün oynandı.
Ligde 3. eleme turunda bugün Hacken (İsveç) ve Paksi (Macaristan) rakiplerini eleyerek tur atladı.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Paide (Estonya) - Hacken (İsveç): 1-1 (1-6)
Mornar (Karadağ) - Paksi (Macaristan): 2-2 (0-3)
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