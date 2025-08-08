Habertürk
Habertürk
        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 00:25 Güncelleme: 08.08.2025 - 00:25
        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turundaki ilk karşılaşmalar, bugün oynanan 29 müsabakayla birlikte tamamlandı.

        İstanbul Başakşehir, deplasmanda Viking'i 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ise St. Patrick's deplasmanında 4-1 galip geldi.

        Viking'i elemesi halinde Başakşehir'in play-off turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede Universitatea Craiova, konuk ettiği Spartak Trnava'yı 3-0'lık skorla geçti.

        St. Patrick's'i geçmesi durumunda siyah-beyazlı takımın play-off'larda eşleşeceği takımın belirleneceği mücadelede de Lausanne, sahasında Astana'yı 3-1 yendi.

        Karşılaşmaların rövanşları, 13-14 Ağustos'ta oynanacak.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Milsami (Moldova) - Virtus (San Marino): 3-2

        Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - AEK (Yunanistan): 2-2

        Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-4

        Rosenborg (Norveç) - Hammarby (İsveç): 0-0

        Kauno Zalgiris (Litvanya) - Arda (Bulgaristan): 0-1

        Banik Ostrava (Çekya) - Austria Wien (Avusturya): 4-3

        Riga (Letonya) - Beitar (İsrail): 3-0

        Viking (Norveç) - İstanbul Başakşehir: 1-3

        AIK (İsveç) - Györi (Macaristan): 2-1

        Silkeborg (Danimarka) - Jagiellonia (Polonya): 0-1

        Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Egnatia (Arnavutluk): 0-0

        Differdange (Lüksemburg) - Levadia Tallinn (Estonya): 2-3

        Vikingur (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda): 2-1

        Sparta Prag (Çekya) - Ararat (Ermenistan): 4-1

        AZ Alkmaar (Hollanda) - Vaduz (Lihtenştayn): 3-0

        Anderlecht (Belçika) - Sheriff (Moldova): 3-0

        Polissya (Ukrayna) - Paksi (Macaristan): 3-0

        Levski Sofia (Bulgaristan) - Sabah (Azerbaycan): 1-0

        Lausanne (İsviçre) - Astana (Kazakistan): 3-1

        Lugano (İsviçre) - Celje (Slovenya): 0-5

        Ballkani (Kosova) - Shamrock Rovers (İrlanda): 1-0

        Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya): 3-0

        Vikingur (İzlanda) - Brondby (Danimarka): 3-0

        St. Patrick's (İrlanda) - Beşiktaş: 1-4

        Rapid Wien (Avusturya) - Dundee United (İskoçya): 2-2

        Hajduk Split (Hırvatistan) - Dinamo City (Arnavutluk): 2-1

        Larne (Kuzey İrlanda) - Santa Clara (Portekiz): 0-3

        Rakow (Polonya) - Maccabi Haifa (İsrail): 0-1

        Partizan (Sırbistan) - Hibernian (İskoçya): 0-2

