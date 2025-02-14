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        Konferans Ligi'nde gecenin toplu sonuçları!

        UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turunda ilk maç heyecanı yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 01:15 Güncelleme: 14.02.2025 - 01:15
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        Konferans Ligi'nde gecenin toplu sonuçları!
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        UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları tamamlandı.

        Son 16 play-off turu ilk maçlarında şu sonuçlar alındı:

        TSC (Sırbistan)-Jagiellonia (Polonya): 1-3

        Celje (Slovenya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2

        Vikingur (İzlanda)-Panathinaikos (Yunanistan): 2-1

        Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda): 0-1

        Gent (Belçika)-Real Betis (İspanya): 0-3

        Kopenhag (Danimarka)-Heidenheim (Almanya): 1-2

        Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)​​​​​​​: 1-1

        Borac (Bosna Hersek)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-0

        Rövanş mücadeleleri, 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

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