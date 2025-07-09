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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor

        UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu ilk maçları yarın tamamlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:31 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:31
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        Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor!
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        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üçüncü turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu heyecanı devam ediyor.

        Organizasyonun 1. eleme turunda dün 2 müsabaka yapılırken yarın da 22 karşılaşma ile turun ilk maçları tamamlanmış olacak.

        UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda dün oynanan maçlarda Cebelitarık ekibi St Joseph's konuk ettiği Kuzey İrlanda takımı Cliftonville ile 2-2 berabere kalırken Malta ekibi Floriana ise konuk ettiği Galler temsilcisi Haverfordwest'i 2-1 yendi.

        Organizasyonun 1. eleme turunda bir Türk takımı yer almazken RAMS Başakşehir, 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda rövanş maçını ise 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.

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        UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda yarın oynanacak maçlar şu şekilde:

        17.00 Atletic Escaldes (Andorra)-Diddeleng (Lüksemburg)

        18.00 Magpies (Cebelitarık)-Paide (Estonya)

        19.00 Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Ordabasy (Kazakistan)

        19.00 SJK (Finlandiya)-Klaksvik (Faroe Adaları)

        19.00 Kauno Zalgiris (Litvanya)-Penybont (Galler)

        19.30 Racing Union (Lüksemburg)-Dila (Gürcistan)

        19.30 Urartu (Ermenistan)-Neman (Belarus)

        19.45 Kalju (Estonya)-Partizani (Arnavutluk)

        21.00 Decic (Karadağ)-Sileks (Kuzey Makedonya)

        21.00 Torpedo BELAZ (Belarus)-Rabotnicki (Kuzey Makedonya)

        21.00 Birkirkara (Malta)-Petrocub (Moldova)

        21.00 Vllaznia (Arnavutluk)-Daugavpils (Letonya)

        21.15 Malisheva (Kosova)-Vikingur (İzlanda)

        21.30 Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Koper (Slovenya)

        21.30 Sutjeska (Karadağ)-Dinamo Brest (Belarus)

        21.30 Vardar (Kuzey Makedonya)-La Fiorita (San Marino)

        21.45 Runavik (Faroe Adaları)-HJK (Finlandiya)

        21.45 St. Patrick's (İrlanda)-Hegelmann (Litvanya)

        22.00 Tre Fiori (San Marino)-Pyunik (Ermenistan)

        22.00 Larne (Kuzey İrlanda)-Auda (Letonya)

        22.00 Borac (Bosna Hersek)-Santa Coloma (Andorra)

        23.00 Valur (İzlanda)-Flora (Estonya)

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