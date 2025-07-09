Osimhen'de mutlu son: 75 milyon Euro'ya Galatasaray'a!
Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona yaklaştı. Nijeryalı yıldız ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Napoli ile yaptığı görüşmelerde de bonservis teklifini 75 milyon Euro'ya yükseltti. İki kulüp arasında ödeme planı için görüşmeler sürüyor. İşte Osimhen transferinde yaşananlar ve gelişmeler...
Galatasaray'da yılın transferi gerçekleşmek üzere. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'i resmen kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.
Nijeryalı futbolcu ile anlaşan Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'yle de görüşmelerini sürdürüyor.
KAVUKCU'DAN İTALYA ÇIKARMASI!
Osimhen transferinde sıcak gelişmeler yaşanırken, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise transferi bitirmek için İtalya'nın yolunu tuttu.
PAZARLIKLAR SATRANÇ MAÇINA DÖNDÜ
Napoli 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinden indirim yapamazken transfer pazarlığı adeta bir satranç maçına dönüştü. HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre Galatasaray. Victor Osimhen için Napoli’ye ilk olarak 60 milyon Euro teklifte bulundu.
TEKLİF 75 MİLYON EURO'YA YÜKSELTİLDİ
İtalyan kulübü ise Osimhen'in 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin ödenmesi konusunda ısrarcı olurken, sarı-kırmızılılar da bu yanıt üzerine teklifini 75 milyon Euro'ya yükseltti.
Galatasaray 75 milyon euro'luk bonservis bedelini 4 yılı yayılmış 5 taksitle ödemeyi teklif etti. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.