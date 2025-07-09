Osimhen'de mutlu son: 75 milyon Euro'ya Galatasaray'a!

PAZARLIKLAR SATRANÇ MAÇINA DÖNDÜ

Napoli 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinden indirim yapamazken transfer pazarlığı adeta bir satranç maçına dönüştü. HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre Galatasaray. Victor Osimhen için Napoli’ye ilk olarak 60 milyon Euro teklifte bulundu.