Aşamalı konut pazarı büyüyor

ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, gayrimenkul sektöründeki son durumu ve şirketin yılın ilk 6 ayındaki performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Konut satışlarının yılın ilk yarısında yüksek seyrettiğini belirten Öztürk, "Satış anlamında sorun birinci elde. Müteahhitler finansman ve maliyet sorunları yaşıyor. İlk ev alımında da sorun görünüyor. Kamunun adımlar atması gerekiyor. Bakan Kurum kiralık konut projesini açıkladı. Çok isabetli buluyorum. Hem arzı artırmak için hem dar ve orta gelirliye konut sunmak bir nebze rahatlama sağlayacaktır" ifadeleri kullandı.

Arsa pazarının pandemi döneminde hareketlendiğini kaydeden Bülent Öztürk, "İlk evini üretecekler için arsadan eve dönüşüm anlamında 15 milyar dolarlık bir pazar var Türkiye'de. 2020'den beri arsa perakendeye geçti. Pandemiden sonra deprem de etkili oldu. 2023'ten sonra arsa konuta erişim için bir adım olarak görülmeye başlandı. Önce arsamı alayım, sonra üzerine ev yaparım gibi bir düşünce var" dedi.

REKLAM 4 bin kişinin katılımıyla bir anket yaptırdıklarını söyleyen Bülent Öztürk, beyaz yakalıların konut alma hayallerini kaybettiğini gördüklerini belirtti. Öztürk, yaptıkları çalışmayla ilgili, "Aylık geliri 75 bin TL'nin üzerinde olan 4 bin beyaz yakalı ile bir anket çalışması yaptık. Ankete katılanların yüzde 83'ü 'arsa mı konut mu' diye sorulduğunda konut almak istiyor. Katılımcıların yüzde 76'sı bu şartlarda ev alamayacağını, ev alma hayalini kaybettiğini söylüyor. Bu yüzden arsa artık konut sahibi olmak için ilk adım olarak görülüyor" dedi. Öztürk, arsaVev'in ilk 6 aydaki performansıyla ilgili ise şunları söyledi: "Arsa ve evi iki ayrı ürün gibi görüyoruz. Ciddi teveccüh görüyoruz. Bugüne kadar 5,7 milyon metrekare arsa satarak yaklaşık 15 bin kişiyi gayrimenkul sahibi yaptık. İlk 6 ay bizim için pozitif geçti. 1164 satış gerçekleştirdik. 5 yeni projeye başladık. 11 milyon metrekare arsa arazi değerlendirme talebi aldık. 3.1 milyar TL ciro yaptık. 3 modelimiz var. Ev getirili arsa modeli, iki aşamalı model ve klasik arsa yatırım modeli. Bu yıl yaptığımız 1164 satışın yüzde 70-75'i ev getirili arsa modelinden. Yani arsa satın alındıktan sonra kat karşılığı müteahhite verdiğiniz model. Örneğin Balıkesir'deki projemizde arsa payı 1 milyon 750 bin TL'den başlıyor. 800 bin peşin, kalanı 24 ay vade yapıyoruz. Peşin alımda 1.2-1.3 milyon TL'ye alınabiliyor. Aldığınız arsa payını yüzde 30 kat karşılığı olarak anlaşma yaptığımız Ekmas İnşaat 1+1 konuta çeviriyor. Yalova'da, Sapanca'da, Foça'da, Kuşadası'nda, Memenen'de, Torbalı'da projelerimiz var."