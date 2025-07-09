Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe için Mehdi Taremi iddiası! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe için Mehdi Taremi iddiası!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalya basını, sarı-lacivertlilerin Inter forması giyen İranlı golcü Mehdi Taremi ile ilgilendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 10:03 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Transfer döneminde ilk olarak Jhon Duran'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de çalışmalar sürerken, İtalya basınından sürpriz bir iddia geldi.

        2

        Sarı-lacivertlilerin, İtalyan devi Inter'de forma giyen Mehdi Taremi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

        3

        İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, 33 yaşındaki santrforla yakından ilgileniyor.

        4

        FULHAM DA PEŞİNDE

        Öte yandan haberde; Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig ekibi Fulham'ın da Taremi ile ilgilendiği belirtildi.

        5

        Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösterilen İranlı golcünün Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        6

        Taremi geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 43 resmi maça çıkarken, 3 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

        7

        İran Milli Takımı ile de 93 maça çıkan Taremi, milli formayla 53 gol kaydetti.

        8

        TAREMİ KİMDİR?

        18 Temmuz 1992 tarihinde İran'ın Bushehr kentinde doğan Mehdi Taremi, futbola ülkesi İran'ın Iranjavan takımında başladı.

        9

        Taremi daha sonra sırasıyla Shahin Bushehr, Persepolis, Al-Gharafa, Rio Ave, Porto ve Inter'de forma giydi.

        10

        Mehdi Taremi santrfor bölgesinin yanı sıra sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
        Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Trump Mamdani'ye yüklendi
        Trump Mamdani'ye yüklendi
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Demokrat üyeler mektup gönderdi: "Altın Kubbe planından vazgeç"
        Demokrat üyeler mektup gönderdi: "Altın Kubbe planından vazgeç"
        Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde! Rekor değerler görülebilir
        Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde! Rekor değerler görülebilir
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası!
        Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası!
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Otomobil sulama kanalına devrildi! Baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı
        Otomobil sulama kanalına devrildi! Baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı
        Samsun polisinden dev operasyon! 2 milyar 600 milyon TL’lik vurgun
        Samsun polisinden dev operasyon! 2 milyar 600 milyon TL’lik vurgun
        B planı hazır!
        B planı hazır!