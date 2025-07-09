Fenerbahçe için Mehdi Taremi iddiası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalya basını, sarı-lacivertlilerin Inter forması giyen İranlı golcü Mehdi Taremi ile ilgilendiğini duyurdu.
Transfer döneminde ilk olarak Jhon Duran'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de çalışmalar sürerken, İtalya basınından sürpriz bir iddia geldi.
Sarı-lacivertlilerin, İtalyan devi Inter'de forma giyen Mehdi Taremi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, 33 yaşındaki santrforla yakından ilgileniyor.
FULHAM DA PEŞİNDE
Öte yandan haberde; Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig ekibi Fulham'ın da Taremi ile ilgilendiği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösterilen İranlı golcünün Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Taremi geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 43 resmi maça çıkarken, 3 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
İran Milli Takımı ile de 93 maça çıkan Taremi, milli formayla 53 gol kaydetti.
TAREMİ KİMDİR?
18 Temmuz 1992 tarihinde İran'ın Bushehr kentinde doğan Mehdi Taremi, futbola ülkesi İran'ın Iranjavan takımında başladı.
Taremi daha sonra sırasıyla Shahin Bushehr, Persepolis, Al-Gharafa, Rio Ave, Porto ve Inter'de forma giydi.