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        Haberler Magazin Sibel Can ve Emir Sarıgül birlikte görüntülendi - Magazin haberleri

        Sibel Can ve Emir Sarıgül birlikte görüntülendi

        Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sevgilisi Emir Sarıgül, birkaç günlüğüne gittikleri Fransa Rivierası'ndan dönerken Nice Havaalanı'nda görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 21:54 Güncelleme: 08.07.2025 - 22:02
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        Birlikte görüntülendiler
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        Sibel Can ile CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, uzun süredir aşk yaşadıkları halde nadiren birlikte görüntülendiler. Can ile Sarıgül, ilk olarak tatil için gittikleri Fransa Rivierası dönüşünde Nice Havaalanı'nda görüntülenmişlerdi.

        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Sibel Can ile Emir Sarıgül, yine Fransa Rivierası tatilinden dönerken Nice Havaalanı'nda objektiflere yansıdı. Can ile Sarıgül, kalkışı beklerken uzun bir süre telefonlarıyla vakit geçirdi.

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        #SİBEL CAN
        #Emir Sarıgül
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