UEFA Konferans Ligi nde 3. eleme turu r&ouml;vanşları, yarın yapılacak İstanbul Başakşehir-Viking ma&ccedil;ıyla başlayacak. Avrupa futbolunun kul&uuml;p d&uuml;zeyindeki &uuml;&ccedil; numaralı turnuvasının 3. eleme turu r&ouml;vanşlarında yarın ve 14 Ağustos Perşembe g&uuml;n&uuml; 30 ma&ccedil; yapılacak. İlk ma&ccedil;ta 3-1 galip gelen İstanbul Başakşehir, yarın saat 19.00 da Norve&ccedil; ekibi Viking i konuk edecek. Beşiktaş ise ilk ma&ccedil;ını 4-1 kazandığı eşleşmenin r&ouml;vanşında 14 Ağustos Perşembe g&uuml;n&uuml; saat 21.00 de İrlanda temsilcisi St. Patrick s i ağırlayacak. Rakiplerini eleyen takımlar, play-off turuna y&uuml;kselecek. İstanbul Başakşehir, Viking i elemesi halinde Spartak Trnava-Universitatea Craiova (0-3) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Beşiktaş ise rakibini ge&ccedil;mesi durumunda Astana ile Lausanne (1-3) arasındaki eşleşmede tur atlayan tarafla karşı karşıya gelecek. R&ouml;vanş ma&ccedil;larının programı (TSİ) ve ilk ma&ccedil;ların sonu&ccedil;ları ş&ouml;yle: Yarın: 19.00 İstanbul Başakşehir - Viking (Norve&ccedil;) (3-1) 14 Ağustos Perşembe: 17.00 Astana (Kazakistan) - Lausanne (İsvi&ccedil;re) (1-3) 19.00 Ararat (Ermenistan) - Sparta Prag (&Ccedil;ekya) (1-4) 19.00 Sabah (Azerbaycan) - Levski Sofia (Bulgaristan) (0-1) 19.30 Levadia Tallinn (Estonya) - Differdange (L&uuml;ksemburg) (3-2) 20.00 Sheriff (Moldova) - Anderlecht (Bel&ccedil;ika) (0-3) 20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Araz Nah&ccedil;ıvan (Azerbaycan) (4-0) 20.00 Gy&ouml;ri (Macaristan) - AIK (İsve&ccedil;) (1-2)