Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının üçüncü haftası tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 7 grupta 8 maç yapıldı.
Medipol Başakşehir, A Grubu'nda konuk olduğu RFS ile 0-0 berabere kaldı.
TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Hearts (İskoçya)-Fiorentina (İtalya): 0-3
RFS (Letonya)-Medipol Başakşehir (Türkiye): 0-0
B Grubu
Silkeborg (Danimarka)-FCSB (Romanya): 5-0
Anderlecht (Belçika)-West Ham (İngiltere): 0-1
C Grubu
Villarreal (İspanya)-Austria Wien (Avusturya): 5-0
D Grubu
Köln (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 0-1
E Grubu
AZ Alkmaar (Hollanda)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2
F Grubu
Gent (Belçika)-Djurgarden (İsveç): 0-1
G Grubu
Slavia Prag (Çekya)-CFR Cluj (Romanya): 0-1
H Grubu
Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2
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