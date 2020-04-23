Konuşma bozukluğu (Takifemi) hızlı konuşma ve anlaşılmama nedeni ile oluşan bir bozukluktur. Aşırı heyecan ile birleşmesi sonucunda daha çok ortaya çıkmaktadır. Bu durumda konuşan kişinin söyledikleri hiç bir şekilde anlaşılamaz. Bu durumun çok fazla süregelmesi ile iletişim bozuklukları ile zorluk yaşanmasına meydan vermektedir. Hızlı konuşan kişinin bu durumu yaşaması bazı nedenlere bağlıdır. Tabi ki dış dünyanın da bu durumda etkisini ve akış hızının artmasını da unutmamak gereklidir.

Konuşma bozukluğu (Takifemi) ; daha çok IQ seviyesi yüksek olan kişilerde görülme olasılığı yüksek olan bir bozukluktur. Bu tarz kişilerde söylenecek kelimenin söylenmeye başlamadan önce düşünüleni de dile aktarmaya başlamasıyla hızlanır ve ortaya çıkar. Kekemelik hastalığı olan kişilerin daha önce takifemi yaşadıkları ortaya çıkmıştır.

Kekemelik halinde; söylenecek kelimenin bir an önce ağızdan çıkarılmasını sağlamak için hızlı şekilde hareket etmesi ile bu sorun belli süre sonra takifeminin oluşmasına alt yapı oluşturmaktadır.Bu süreç ile artık alışkanlık haline gelmekte ve sürekli hızlı konuşulmaya devam edilmektedir. Bu durum telefon görüşmelerinde daha büyük sıkıntılar yaratabilmektedir. Karşıdaki kişiye hızlı bir şekilde anlatmaya çalışan kişiler karşı tarafın bu konuşmadan bir şey anlamaması ile sonuçlanmaktadır.

Takifeminin tedavisi bir ilaç ile sağlanmaz. Konuşma bozukluğu içinde yer alan cümlelerin algılanmasını sağlayacak şekilde yavaş olarak telafi etmesini alışkanlık haline getirmesi sağlanarak çözüm üretilmektedir. Konuşmaların uzun periyodik aralıklarla tekrar edilmesi ve akıcı konuşmanın kişiye kazandırılması ile mümkün olmaktadır.

Bu tür egzersizler ile kişinin bu sorununun ortadan kalkması için desteklenmesi ve çevresinde olan kişiler tarafından da yardım alması gerekmektedir. Bu eğitim ile kişinin takifemi rahatsızlığının temelini oluşturan hızlı telaffuz etme ve konuşma şekli iyileştirilebilmektedir.