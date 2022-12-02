Duygularını resimle ifade ediyor

Mezun olduktan sonra Elazığ'a dönen ve evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Aksuoğlu, gravür, yağlı boya ve kazıma tekniğiyle resimler yapıyor. Aksuoğlu'nun hedefi ilk kişisel sergisini açmak ve uluslararası yarışmalara katılarak eserleriyle ülkeyi temsil etmek.

Aksuoğlu, bu yıl Uşak Belediyesinin "Uşağın Kültürel ve Sanatsal İzleri" temalı "Uluslararası​ E​kslibris Yarışması"nda da mansiyon ödülü kazandı.

Resim yaparak kendisini bu alanda geliştiren, bu konuda ailesinden de destek gören Aksuoğlu, girdiği sınavda aldığı puanla Bursa Uludağ Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü'ne yerleşti.

Ulukent Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan ve küçük yaşta kekeme olduğu anlaşılan Aksuoğlu, arkadaşları ve çevresiyle iletişimde sıkıntı çekince resme yöneldi.

"KENDİMİ RESİMLE İFADE ETMEYE BAŞLADIM"

Adem Aksuoğlu, AA muhabirine, çocukluğundan beri konuşma güçlüğü yaşadığı için resim yaparak kendisini ifade ettiğini söyledi.

Resim yapmanın terapi gibi geldiğini ifade eden Aksuoğlu, "Kendimi resimle ifade etmeye başladım. Resim benim için vazgeçilmezdi. Düşüncelerimi resimle aktarıyorum. Resim benim konuşma dilim oldu. Benim için düşüncelerimi kağıda aktarma yolu." dedi.

Aksuoğlu, düşündüğü ve hayalini kurduğu her şeyin hemen resmini çizdiğini, kalemi eline aldığı günden beri resim yaptığını belirtti.

Ailesinde de resme yeteneği olanların bulunduğunu anlatan Aksuoğlu, "Ağabeyim de ders çalışırken kağıtların üzerine hayvan resimleri çizerdi. Ondan da etkilenerek daha çok resme merak saldım. Benim için vazgeçilmez. Sürekli resme dair bir şeyler yapmak istiyorum. Hedefim ilk kişisel sergimi açmak. Farklı yarışmalara katılarak, tüm fırsatları değerlendirmek istiyorum." diye konuştu.

Aksuoğlu, bu alanda ilerlemek için eğitim aldığını ve yarışmalara katıldığını, başarılı olmak için çok çalıştığını dile getirdi.

"Yarışmalara gitmeden önce yurt dışındakilerin bizden daha iyi olduğunu düşünürdüm. Katıldıktan sonra bizim daha başarılı olduğumuzu gördüm." diyen Aksuoğlu, yeteneği olan herkese, vazgeçmeyerek resim yapmaları ve yarışmalara katılmaları tavsiyesinde bulundu.

Baba Necmettin Aksuoğlu da küçük yaşlardan bu yana oğlunun resme ilgi duyduğunu, bu konuda kendisini hep desteklediklerini aktardı.

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.