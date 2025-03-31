Konuşmak için çağırdı canından oldu! Parkta 'kanlı' buluşma!

Kocaeli'nde yürek yakan olay, gece saatlerinde Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı’ndaki parkta meydana geldi.

SİLAHINI ÇEKİP 3 EL ATEŞ ETTİ DHA ve İHA'daki habere göre Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34) ile ağabeyi, H.Ş.'yi konuşmak için parka çağırdı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından H.Ş., yanında taşıdığı tabancayla Osmanoğlu’na 3 el ateş etti.

MERMİLER GÖĞSÜNE İSABET ETTİ Hasan Hüseyin Osmanoğlu, 34 yaşındaydı. Mermilerin göğsüne isabet ettiği Hasan Hüseyin Osmanoğlu ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ İlk müdahalesi yapılan Osmanoğlu ambulansla Başiskele ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hasan Hüseyin Osmanoğlu doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.