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HaberlerEmlakKonut Fiyat Endeksi ağustosta arttı

Konut fiyat endeksi ağustosta arttı

AA

Konut Fiyat Endeksi (KFE),ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,59 artarak 113,07 seviyesinde gerçekleşti

Konut Fiyat Endeksi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100),ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,59 artarak 113,07 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 9,57 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ağustos ayında bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1,21 azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,05 ve 0,59 artış gözlemlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 3,41 azalış, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 3,78 ve 2,15 artış gösterdi.

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