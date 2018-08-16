Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde temmuz ayında 123 bin 878 adet konut satışı gerçekleşti. Böylece, temmuz ayı 2018 yılında en çok konut satışı yapılan ay olarak kayda geçti. Mayıs ve haziran aylarında bankaların uyguladığı yüzde 0.98'lik konut kredisi faiz oranı ve müteahhitlerin başlattığı yüzde 20 indirim kampanyası temmuzda bitmişti. Öte yandan, tatil dönemi olması nedeniyle temmuzda ekonomik aktivite oldukça düşük seyrediyor. Buna rağmen son beş yılın temmuz ayı konut satışları incelendiğinde, en fazla satış Temmuz 2018'de gerçekleşti. Temmuz ayı konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 7 oranında bir yükseliş gözlendi.

Peki faiz oranlarının artmasına, kampanyanın da sona ermesine rağmen, temmuzdaki rekor satışın arkasındaki neden ne? Anadolu yakası İnşaatçılar Derneği Başkanı Melih Tavukçuoğlu, maliyetlerdeki artıştan dolayı vatandaşların konut fiyatlarına zam geleceği beklentisiyle, konut alımına yönlendiğini söyledi.

KREDİLİ SATIŞLAR AZALDI

Konut geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas'a göre de satışlardaki patlamanın ardındaki neden, vatandaşların zam beklentisi. 'Fiyatların yükseleceği beklentisi konut alıcısını harekete geçirdi' diyen Elmas, "Maliyet artışları firmalarımız tarafından henüz konut fiyatlarına yansıtılmadı. Söz konusu maliyet artışlarının gelecek aylarda fiyatlara yansıtılacağını öngören vatandaşlarımız konut almaktan vazgeçmeyerek şirketlerimizin cazip şartlarla gerçekleştirdiği kampanyalara yöneldi. Cazip fiyat ve şartlarla yürütülen kampanyalar, faizlerin ciddi oranda arttığı bu ortamda peşin ve vadeli satışların geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21’lik bir artış görülmesini sağladı. Döviz kurunun yeterince yükseldiğini düşünen vatandaşlar da birikimlerini bu dönemde konutta değerlendirdi" açıklamasında bulundu.

Aylık yüzde 2'ye kadar çıkan konut kredisi faiz oranları, kredili satışları da etkiledi. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 oranında azalış göstererek 30 bin 405 oldu. Faizlerin ciddi oranda arttığı bu ortamda peşin ve vadeli satışların geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21’lik bir artış görülmesini sağladı.



KONUT SATIŞLARINDA 57.617 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 57 bin 617 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 89 konut satışı ve yüzde 15,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 4 bin 215 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 727 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 66.261 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış göstererek 66 261 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 414 konut satışı ve yüzde 15,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,4 oldu. Ankara 7 bin 904 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 595 konut satışı ile İzmir izledi.

RUHSATLAR DÜŞERKEN İSKANLAR ARTTI

Yapı ruhsatları istatistiklerine göre, 2018 yılının ilk 6 ayında bir önceki yıla kıyasla, bina sayısında yüzde 28,1, daire sayısında ise yüzde 46,1 oranında azalış gerçekleşti. Konu hakkında değerlendirmede bulunan Elmas, "Bu düşüşün en önemli nedeni, geçen sene imar yönetmeliği değişikliği sebebiyle konut geliştiricilerinin ruhsat alımını öne almalarıydı. Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin ise 2018 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre, bina sayısında yüzde 1,7, daire sayısında ise yüzde 1,9 oranında arttığını görüyoruz. İskân alan bina sayısı 56 bin 79, daire sayısı ise 397 bin 120 olarak gerçekleşti" diye konuştu. Elmas, geçen seneki aşırı konut üretiminin sektörde stok yarattığını belirterek, "Stokların erimesi bu dönemde zor. Şu anda ruhsatların azalması piyasının kendini dengelediğini gösteriyor. Konut üretimi sağlıklı bir şekilde ilerliyor" açıklmasında bulundu.

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