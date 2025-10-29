Habertürk
        Haberler Gündem Konya'da 1 öğretmenli, 1 öğrencili okulda 29 Ekim töreni

        Konya'da 1 öğretmenli, 1 öğrencili okulda 29 Ekim töreni

        Konya'nın Ilgın ilçesindeki Gökçeyurt Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda Cumhuriyet'in 102. yılı, bir öğretmen ve bir öğrencinin düzenlediği iki kişilik törenle kutlandı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 19:00 Güncelleme: 29.10.2025 - 19:00
        Bir okul, iki kişi, 29 Ekim coşkusu
        Konya'nın Ilgın ilçesinde 1 öğretmenli, 1 öğrencili okulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Gökçeyurt Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda eğitim, sadece bir öğretmen ve bir öğrenciyle sürdürülüyor.

        2014 yılından önce belde statüsünde olan mahalledeki okulda, öğretmen Muhammet Bağ ve 3'üncü öğrencisi İlayda Kozlu, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünü törenle kutladı. 2 kişilik tören, aynı anda cep telefonuyla kaydedildi.

        #Ilgın
        #Muhammet Bağ
        #İlayda Kozlu
