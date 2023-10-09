Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Konya'da Demir Çağ'dan kalma dokuma atölyesi kalıntıları bulundu

        Konya'da Demir Çağ'dan kalma dokuma atölyesi kalıntıları bulundu

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde Gökhöyük'te başlayan kazılarda Demir Çağ'a ait olduğu değerlendirilen dokuma atölyesi ve hayvanların beslendiği bölümün kalıntılarına rastlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:19 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Konya'nın Seydişehir ilçesine 10 kilometre mesafede 5 hektar büyüklüğündeki Gökhöyük, 1950'lilerde James Mellaart tarafından yapılan araştırmalarda tespit edildi.

        2

        Uzun yıllar çalışmanın yapılmadığı ve Kanal Höyük olarak da adlandırılan yerde, DSİ'nin 2002'de höyüğün doğusunda toprak alımı sırasında arkeolojik eserlerin çıkmasıyla Konya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 2002-2005 yıllarında kurtarma kazısı yapıldı.

        3

        ÇATALHÖYÜK'E BENZER MİMARİ YAPILAR ORTAYA ÇIKTI

        Gökhöyük Kazı Başkanı Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ramazan Gündüz, höyükte 2019'da alınan izinle yüzey araştırması yaptıklarını söyledi.

        4

        Bölgede 3 yıl süren çalışmalarda Gökhöyük çevresinde Neolitik ve Tunç Çağı'na ait yerleşmeleri tespit ettiklerini belirten Gündüz, "Yüzey araştırmasının devamında 2023'te arkeolojik kazılara başladık. Gökhöyük'te en üstte Demir Çağ katmanları yer almaktadır.

        5

        Kurtarma kazılarından ve yüzeyde bulduğumuz malzemelerden de anladığımız kadarıyla burada Demir Çağı, altında Tunç Çağı onun altında da Kalkolitik ve Neolitik döneme tarihlenebilecek kültür tabakaları yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

        6

        Gündüz, alandaki Neolitik dönem buluntuların, Çatalhöyük ile önemli derecede benzer olduğuna işaret ederek, "Kerpiçten yapılan evler ve içi, döşemelerinde özellikle mimari anlamda benzerliği ortaya koymaktadır.

        7

        Bunun dışında ev içi gündelik eşya diyebileceğimiz seramikler ve bunların dışında obsidyen (volkanik cam formunda taş) ok uçlarının da benzer olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda açığa çıkarılacak mimari yapılardan, Çatalhöyük'te olduğu gibi çok heyecan verici verilere ulaşabiliriz" diye konuştu.

        8

        "ÇOK SAYIDA TEZGAH AĞIRLIKLARI VE AĞIRŞAK BULDUK"

        Höyüğün zirvesinde başlayan açmada önemli buluntulara ulaştıklarını anlatan Gündüz, şöyle devam etti:

        "Höyüğün en üst kotunda yapılan kazılarda açığa çıkan taş örgülü duvarlardan Demir Çağı (Milattan önce 1200-330) mimari yapısını ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz. Bu mimari yapı içinde özellikle orta Demir Çağı'nın karakteristik seramiklerini tespit ettik. Bunların dışında çeşitli pişmiş toprak eserler ve aletleri de açığa çıkardık. Söz konusu yapının bir kısmının depolamaya yönelik kullanıldığı bu alandan çıkan büyük pithos (büyük saklama kabı) parçalarından anlaşılmaktadır.

        9

        Yapının diğer kısmında genellikle dokumaya yönelik kullanıldığını bildiğimiz çok sayıda tezgah ağırlıkları ve ağırşak (dokumada kullanılan alet) bulduk. Bu da burada olası bir dokuma atölyesi olduğunu düşündürüyor.

        10

        Söz konusu dokuma için gerekli yünün elde edilmesi ise burada yaşayan insanların küçükbaş hayvanlara sahip olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Kazılarda açığa çıkan küçükbaş hayvan kemikleri de bu düşüncemizi desteklemektedir."

        11

        Gündüz, bulguların bu yapının bir kısmının ağıl, diğer kısmının ise atölye ve yaşam alanı olarak kullanılmış olabileceğini gösterdiğini sözlerine ekledi.

        12
        13
        #dokuma atölyesi kalıntıları
        #Konya
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İhbara giden polisimizi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisimizi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        İsrail'e uçuşlar durduruldu
        İsrail'e uçuşlar durduruldu
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"
        Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"
        Deniz suyu sıcaklıkları şiddetli yağışları tetikleyebilir!
        Deniz suyu sıcaklıkları şiddetli yağışları tetikleyebilir!
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"