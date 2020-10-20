Konya'da genç avukatı bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

AA

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim'de Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Caddesi'nde evinin bulunduğu apartmandaki asansöre bindiği sırada avukat Tuzcu'yu gözünden ve boynundan bıçakla yaralayan şüphelinin F.Ö. olduğunu belirledi.

Ekipler, şüphelinin adresine düzenlediği operasyonla F.Ö'yü yakaladı.

Öte yandan, ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevk edilen avukat Asilcan Tuzcu'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

- Olay

15 Ekim'de Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Caddesi'nde avukat Asilcan Tuzcu, evinin bulunduğu apartmandaki asansöre bindiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gözünden ve boynundan bıçaklanmıştı. Sağlık ekiplerince önce Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Tuzcu, ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevk edilmişti. Polis ekipleri de kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.