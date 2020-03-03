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Konya'da iki aile birbirine girdi, silahlar çekildi: 3 yaralı

Konya'da, komşu iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada 3 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralanırken, olaya karıştığı öne sürülen 3 kişi de gözaltına alındı

konya'da silahlı kavga
DHA

Konya'da, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi, yaralandı. Olaya karıştığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi. İki komşu aile arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavga ihbarı üzerine aralarında çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis olay yerine sevk edildi.

Kavgada İrfan C. (26),Hakan S. (26) ve Mustafa S. (24)  av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kavga polisin müdahalesiyle sona ererken, olaya karıştığı öne sürülen Şahin G., Yaşar G. ve Mustafa T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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