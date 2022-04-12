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Konya'daki operasyonda 351 kuru sıkı tabanca ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı ve usulsüz üretildiği öne sürülen 351 kuru sıkı tabanca ele geçirildi

Konya'da kuru sıkı tabanca operasyonu
Konya'da kuru sıkı tabanca operasyonu
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İHA

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi’nde bir kişinin usulsüz ve yasa dışı yollarla kuru sıkı tabanca ürettiği bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonrasında şüphelinin tabancaları satma arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaşınca harekete geçti.

İHA'nın haberine göre; yerleşim merkezinde bulunan adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada araçta ve depoda 351 adet yasa dışı üretim olduğu ileri sürülen kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli A.G. gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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