Konya'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Kaza, Ereğli ilçesi Yunuslu Mahallesi Yunuslu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki otomobil Şevki Çoban’ın (46) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Çoban çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki park halinde olan pikabın altına savrulurken, olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bisiklet sürücüsü Şevki Çoban’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından bisiklet sürücüsünün cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.