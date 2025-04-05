Konya'da araç refüjdeki ağaca çarptı: 6 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı
Giriş: 05.04.2025 - 01:42 Güncelleme: 05.04.2025 - 01:42
Mevlana Caddesi üzerinde otogar yönünde seyreden Ümmügülsüm B. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kaza nedeniyle ağaç devrilirken, sürücü ve araç içerisindeki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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