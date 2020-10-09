AA

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, il sınırları içerisinde tesis olan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Kovid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi kararı alındı.

Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 2911 sayılı Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi doğrultusunda, il genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma etkinlikleri, 9 Ekim'den 23 Ekim saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklandı.