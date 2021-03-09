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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhtelif zamanlarda meydana gelen 17 tefecilik ve 1 rüşvet olayının ardından soruşturma başlatıldı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, geçen yıldan bu yana teknik ve fiziki takibin ardından Konya polisi sabaha karşı önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 13’ü yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Baskın yapılan adreslerde polisin yaptığı aramada ise 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet av tüfeği, 2 adet kılıç, 175 adet 9 mm fişek, 4 adet alacak verecek listelerinin tutulduğu ajanda, 3 adet çek, 13 adet senet, 4 adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 3 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.