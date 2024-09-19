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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri | 30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı! | Son dakika haberleri

        30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı!

        Konya'da, kamyonun aynı istikamette giderken çarptığı otomobilin sürücüsü, iki çocuk annesi 50 yaşındaki Mine Nur hayatını kaybetti. Nur'un, 30 yıl hayalini kurduğu ve birincilikle bitirdiği üniversite önündeki kazada can vermesi yürekleri yaktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.09.2024 - 07:41 Güncelleme: 19.09.2024 - 07:41
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        30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı!
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        Konya'da kaza, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otogar istikametinden Afyonkarahisar yolu istikametine seyir halinde olan Halil Örtülü (26) idaresindeki kamyon, aynı istikamette seyreden Mine Nur (50) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Nur’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

        KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden Mine Nur, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü Halil Örtülü gözaltına alındı.

        30 YIL SONRA ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ

        İHA'da yer alan habere göre öte yandan Mine Nur'un 30 yıl önce üniversite sınavına giremeden evlendiği ve daha sonra 2 çocuğunun dünyaya geldiği, çocuklarının büyüme yıllarında farklı işlerde çalışan Nur'un, hayalini kurduğu üniversiteye gitmek için sınava girerek Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümünü kazandığı öğrenildi.

        HAYALİNİN ÖNÜNDE CAN VERDİ

        Mine Nur'un geçen yıl bölüm birincisi olarak mezun olduğu üniversite önünde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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