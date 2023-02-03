Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Melih İlhan GÜN/KONYA, (DHA) TÜRKİYE Spor Toto Süper Ligi´nin 23'üncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Konyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.Oynadığı son 8 maçta sahadan 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile ayrılan Konyaspor, Fenerbahçe karşılaşması ile çıkış yakalamak istiyor. İlhan Palut ve beraberinde ayrılan önemli isimlerin ardından 3 puana hasret kalan yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde Kayacık Tesisleri´nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başlayıp antrenmanın ana bölümünde teknik ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip kuvvet çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı. Konyaspor'un yeni transferi Andreas Bouchalakis takım ile ilk antrenmanına çıktı.
İki ekip 6 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'da Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN
2023-02-03 18:20:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.