Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı



Melih İlhan GÜN/KONYA, (DHA) TÜRKİYE Spor Toto Süper Ligi´nin 23'üncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Konyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.Oynadığı son 8 maçta sahadan 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile ayrılan Konyaspor, Fenerbahçe karşılaşması ile çıkış yakalamak istiyor. İlhan Palut ve beraberinde ayrılan önemli isimlerin ardından 3 puana hasret kalan yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde Kayacık Tesisleri´nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başlayıp antrenmanın ana bölümünde teknik ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip kuvvet çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı. Konyaspor'un yeni transferi Andreas Bouchalakis takım ile ilk antrenmanına çıktı.

İki ekip 6 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'da Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-02-03 18:20:25



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