Aynı yöne giden otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı



Hatice Ebru KOYUNCU/KADINHANI (Konya), (DHA)KONYA´nın Kadınhanı ilçesinde aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında KonyaAfyonkarahisar kara yolu Kadınhanı kavşağında meydana geldi. Aynı yöne giden Fuat Oto yönetimindeki 35 NGV 79 plakalı otomobille Burhanettin Yeniçeri yönetimindeki 01 MV 370 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Yeniçeri ve Oto ile araçlardaki Ezgi Yeniçeri, Gülşen Yeniçeri, Şenel Oto ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi ile Konya´daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fuat Oto, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kadınhanı Hatice Ebru KOYUNCU

2023-04-15 16:14:25



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