Vincenzo Montella, Aleksandar Stanojevic'i ziyaret etti A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig´in 7´nci haftasında dün oynanan Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını Konya Büyükşehir Belediye Stadı´nda takibinin ardından, bugün de ev sahibi takımın Kayacık Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig´in 7´nci haftasında dün oynanan Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını Konya Büyükşehir Belediye Stadı´nda takibinin ardından, bugün de ev sahibi takımın Kayacık Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu´ndan yapılan açıklamaya göre Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ile bir görüşme yapan İtalyan teknik adam, Sırp çalıştırıcıdan takımın son durumu hakkında bilgi aldı ve kendisiyle Türk futbolu hakkında sohbet etti. Konyaspor'un antrenmanını da takip eden Montella, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile oynayacağı maç öncesinde kullanacağı tesisin sahalarını da inceledi.

Konya'daki ziyaretini tamamlayan Montella, daha sonra bu akşam oynanacak Kayserispor-Başakşehir FK müsabakasını izlemek üzere Kayseri'ye geçti.

DHA-Spor - Türkiye-Konya / Merkez -

2023-10-02 17:44:46