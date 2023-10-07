Üzerine saman balyası düşen çiftçi öldü

KONYA'nınKarapınar ilçesinde, üzerine saman balyası düşen çiftçi Cevdet Karaöz (26), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki bir yayladaki çiftlikte meydana geldi. Cevdet Karaöz, iddiaya göre, kendilerine ait çiftlikteki ambarda çalıştığı sırada üzerine saman balyası düştü. Samanların altında kalan Karaöz, bir süre sonra ambarın ışığının yandığı görüp gelen bir yakını tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Karaöz, kurtarılamadı. 2 ay önce evlendiği belirtilen Karaöz'ün yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.