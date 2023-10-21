Konyaspor - Pendikspor: 1-2
STAT:Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Murat Altan, Emrah Ünal
KONYASPOR: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk.68 Gökhan Töre) N'Zonzi (Dk.60 Paz), Prib(Dk.68 Oliveira), Cicaldau(Dk.60 Oğulcan Ülgün), Moreno, Cikalleshi
PENDİKSPOR: Erdem Canpolat, Sequeira, Welinton, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç(Dk.90 Serkan Asan), İbrahim Akdağ, Vukovic, Çekiçi (Dk.58 Diaby), Romero (Dk.46 Lusamba), Halil Akbunar (Dk.73 Gökcan Kaya), Ahmed Hassan (Dk.58 Erencan Yardımcı)
GOLLER: Dk.49 Moreno (Konyaspor) - Dk.63 Erencan Yardımcı, Dk.88 Diaby (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Ahmet Oğuz (Konyaspor) - Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Erden Özgenç, (Pendikspor)
Süper Lig'in 9´uncu haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
14´üncü dakikada Calvo´nun ara pasıyla ceza alanına giren Moreno´nun şutu kaleci uzaklaştırdı.
43´üncü dakikada Moreno´nun ceza alanına gönderdiği topu önünde bulan Cicaldau´nun şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
49´uncu dakikada Konyaspor öne geçti. Moreno´nun ceza alanı sol çaprazından şutu yan direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.
63´üncü dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Adil´in ters kafa vuruşunda kendi ceza alanı içerisinde topu durdurmaya çalışırken, Erencan Yardımcı topu önünde buldu. Yardımcı´nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
88´inci dakikada Pendikspor öne geçti. Lusamba´nın ara pasıyla ceza alanına sokulan Diaby, topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
Karşılaşma Pendikspor´un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.