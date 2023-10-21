Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor - Pendikspor: 1-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 18:09 Güncelleme: 21.10.2023 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor - Pendikspor: 1-2
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Konya Büyükşehir Belediye 

        HAKEMLER: Çağdaş Altay, Murat Altan, Emrah Ünal

        KONYASPOR: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk.68 Gökhan Töre) N'Zonzi (Dk.60 Paz), Prib(Dk.68 Oliveira), Cicaldau(Dk.60 Oğulcan Ülgün), Moreno, Cikalleshi

        PENDİKSPOR: Erdem Canpolat, Sequeira, Welinton, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç(Dk.90 Serkan Asan), İbrahim Akdağ, Vukovic, Çekiçi (Dk.58 Diaby), Romero (Dk.46 Lusamba), Halil Akbunar (Dk.73 Gökcan Kaya), Ahmed Hassan (Dk.58 Erencan Yardımcı)

        GOLLER: Dk.49 Moreno (Konyaspor) - Dk.63 Erencan Yardımcı, Dk.88 Diaby (Pendikspor)

        SARI KARTLAR: Ahmet Oğuz (Konyaspor) - Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Erden Özgenç, (Pendikspor)

        Süper Lig'in 9´uncu haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

        14´üncü dakikada Calvo´nun ara pasıyla ceza alanına giren Moreno´nun şutu kaleci uzaklaştırdı.

        43´üncü dakikada Moreno´nun ceza alanına gönderdiği topu önünde bulan Cicaldau´nun şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

        49´uncu dakikada Konyaspor öne geçti. Moreno´nun ceza alanı sol çaprazından şutu yan direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.

        63´üncü dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Adil´in ters kafa vuruşunda kendi ceza alanı içerisinde topu durdurmaya çalışırken, Erencan Yardımcı topu önünde buldu. Yardımcı´nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

        88´inci dakikada Pendikspor öne geçti. Lusamba´nın ara pasıyla ceza alanına sokulan Diaby, topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

        Karşılaşma Pendikspor´un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Derbide ilk 11'ler belli oldu
        Derbide ilk 11'ler belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Konya'da "Afet İletişimi Forumu" düzenlenecek
        Konya'da "Afet İletişimi Forumu" düzenlenecek
        Beyşehir'de elma hasadı sürüyor
        Beyşehir'de elma hasadı sürüyor
        Beyşehir Gölü'nde balık boy denetimleri sürüyor
        Beyşehir Gölü'nde balık boy denetimleri sürüyor
        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Youtuber canlı yayında intihara kalkıştı; polis iknaya çalışırken kaçtı
        Youtuber canlı yayında intihara kalkıştı; polis iknaya çalışırken kaçtı