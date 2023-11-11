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        Konya'da otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 22:08 Güncelleme: 11.11.2023 - 22:08
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        Konya'da otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı (2)
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        KİMLİKLERİBELLİOLDU

        Konya'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ölen 5 yayanın kimliği belli oldu. Yayalardan anneanne Fadime Aslan (52), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ile Sultan Aslan (33) ve Emine Atalay (32) yaşamını yitirdi, otomobilde yolcu olarak bulanan Ceylin Naz Övüş (6) ile yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Atalay (11), Ali Cemal Atalay (8) ve Fadime Aslan ise yaralandı. 

        Öte yandan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alınan bir kadının ise kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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