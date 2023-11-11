Konya'da otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı (2)

KİMLİKLERİBELLİOLDU

Konya'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ölen 5 yayanın kimliği belli oldu. Yayalardan anneanne Fadime Aslan (52), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ile Sultan Aslan (33) ve Emine Atalay (32) yaşamını yitirdi, otomobilde yolcu olarak bulanan Ceylin Naz Övüş (6) ile yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Atalay (11), Ali Cemal Atalay (8) ve Fadime Aslan ise yaralandı.

Öte yandan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alınan bir kadının ise kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.