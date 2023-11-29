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        Öğretmen, 3 çocuk annesi eşini öldürüp, jandarmayı aradı

        KONYA´nınEreğli ilçesinde İngilizce öğretmeni Mustafa Öner (40), 3 çocuk annesi eşi Ayşe Öner´i (39) başına piknik tüpüyle vurarak, öldürdü. Jandarmayı arayarak kendini ihbar eden Mustafa Öner, gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Öner tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:39 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:40
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        Öğretmen, 3 çocuk annesi eşini öldürüp, jandarmayı aradı
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        KONYA´nınEreğli ilçesinde İngilizce öğretmeni Mustafa Öner (40), 3 çocuk annesi eşi Ayşe Öner´i (39) başına piknik tüpüyle vurarak, öldürdü. Jandarmayı arayarak kendini ihbar eden Mustafa Öner, gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Öner tutuklandı.

        Olay, pazartesi günü saat 21.30 sıralarında Acıkuyu Mahallesi´nde meydana geldi. Niğde´nin Bor ilçesi Çukurkuyu Beldesi Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Teknik Meslek Lisesi´nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Öner, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Ayşe Öner ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Öner, eline geçirdiği piknik tüpüyle eşinin başına defalarca vurdu. Ağır yaralanan ve kanlar içinde kalan Ayşe Öner hayatını kaybetti. Jandarmayı arayarak kendini ihbar eden Mustafa Öner, eve gelen ekiplere teslim oldu. Yapılan sorgulamada suçunu itiraf eden Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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