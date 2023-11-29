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        Konya'da bir kişi tartıştığı karısını öldürdü

        Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı eşini başına piknik tüpü vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 09:43 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:43
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        Konya'da bir kişi tartıştığı karısını öldürdü
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı eşini başına piknik tüpü vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

        Acıkuyu Mahallesi'ndeki evlerinde Mustafa Ö. ve eşi Ayşe Ö. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö, eşinin başına piknik tüpüyle vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ayşe Ö'nün cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan Mustafa Ö. işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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