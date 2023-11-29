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        FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, yakalandı

        KONYA'da,FETÖ- Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Muhammed Erkan Uyar (32), yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:40
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        FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, yakalandı
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        KONYA'da,FETÖ- Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Muhammed Erkan Uyar (32), yakalandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ´ye üye olma suçundan İstanbul Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan ve hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammed Erkan Uyar'ın, Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde bir evde kaldığını belirledi. Bu sabah eve operasyon düzenleyen ekipler, Uyar'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Uyar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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