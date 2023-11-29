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        Beyşehir'de su ürünleri avcılığı sıkı takipte

        Beyşehir ilçesinde, yasa dışı su ürünü avcılığının önüne geçilmesine yönelik denetimler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:27
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        Beyşehir'de su ürünleri avcılığı sıkı takipte
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        Beyşehir ilçesinde, yasa dışı su ürünü avcılığının önüne geçilmesine yönelik denetimler devam ediyor.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren balık işleme tesisleri, balık alım kantarları, balıkçı tekneleri ile perakende satış yerlerini denetledi.

        Denetimlerde özellikle avı yapılan su ürünlerinin boy limitine uygun olarak avlanıp avlanmadığı hususu kontrol edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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