Konya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Konya'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye olmaktan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan M.U'nun (32) kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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