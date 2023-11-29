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        Sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi

        KONYA'da sobadansızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hüseyin Gülbahar (53) ile eşi Gülbahar Acar (58) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 29.11.2023 - 18:00
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        Sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi
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        KONYA'da sobadansızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hüseyin Gülbahar (53) ile eşi Gülbahar Acar (58) yaşamını yitirdi.

        Olay, Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Gebzeli Sokak'ta 2 katlı bir müstakil evde meydana geldi. Hüseyin ve Gülbahar Acar çiftinden dünden beri haber alamayan komşuları, bugün akşam saatlerinde kontrol etmek için evlerine gitti. Komşular eve girdiklerinde çifti hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Acar çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, Acar çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

        Hüseyin ve Gülbahar Acar çiftinin cenazeleri, otopsi için Konya Şehir Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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