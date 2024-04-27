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        Hafif ticari aracın motoruna giren yılanı itfaiye ve tamirciler çıkardı

        KONYA'nın Kulu ilçesinde tamire gelen hafif ticari aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekipleri ve tamirciler tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:21 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:25
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        Hafif ticari aracın motoruna giren yılanı itfaiye ve tamirciler çıkardı
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        KONYA'nın Kulu ilçesinde tamire gelen hafif ticari aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekipleri ve tamirciler tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.

        Kulu Küçük Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi Fatih Ergen hafif ticari aracı tamir etmek için kaputu açınca yılan olduğunu fark etti. Bir süre yılanın kendiliğinden çıkmasını bekleyen Ergen, sonuç alamayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaldırılan aracın motor bölümündeki yılanı tamircilerin de yardımıyla çıkartarak doğa bıraktı. O anlar başka bir esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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