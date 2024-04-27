Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 20 BKD 02 plakalı otomobil, Bulgurluk Mahallesi'nde devrildi.
Sürücü M.A. ile araçtaki R.A, V.A. ve B.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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