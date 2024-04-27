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        Konya'da tamir için bırakılan araçtan yılan çıktı

        Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ve tamirciler tarafından çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 11:48 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:48
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        Konya'da tamir için bırakılan araçtan yılan çıktı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ve tamirciler tarafından çıkarıldı.

        Fatih Ergen, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine tamir için bırakılan hafif ticari aracın kaputunu kaldırdığında yılanı fark etti.

        Yardım talebi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye görevlileri ile tamirciler, yılanı bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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