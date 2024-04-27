Konya'da tamir için bırakılan araçtan yılan çıktı

Fatih Ergen, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine tamir için bırakılan hafif ticari aracın kaputunu kaldırdığında yılanı fark etti.

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ve tamirciler tarafından çıkarıldı.

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