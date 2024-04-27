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        İtalyan profesör Aiuti: SMA'da geleneksel tedavi sonuç vermezse, gen tedavisine yönelmeliyiz

        İTALYA San Raffaele-Telethon Gen Tedavisi Enstitüsü (TİGET), primer immün yetmezliklerin patogenezi ve tedavisi araştırma biriminin başkanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 10:41 Güncelleme: 27.04.2024 - 10:45
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        İtalyan profesör Aiuti: SMA'da geleneksel tedavi sonuç vermezse, gen tedavisine yönelmeliyiz
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        İTALYA San Raffaele-Telethon Gen Tedavisi Enstitüsü (TİGET), primer immün yetmezliklerin patogenezi ve tedavisi araştırma biriminin başkanı Prof. Dr. Alessandro Aiuti, SMA hastalığında geleneksel tedaviden sonuç alınmazsa gen tedavisinin uygun olacağını belirtti. Aiuti, “İlk önce gen tedavisi, tek tedavi eden metot olarak karşımıza çıkmalı. Eğer geleneksel tedavi ile sonuç alamadığımız takdirde buna doğru yönlenmeliyiz. Geleneksel tedavi ile tedavi edebiliyorsak, daha ekonomik olduğu için ona yönelmeliyiz. Özellikle kar zarar oranına bakmak gerekiyor. Eğer çok faydalı bir ilaç ve onu kullandığı zaman iyi olabilecekse bu noktada tedaviye yönelmesi sağlanıyor” dedi.

        Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin davetlisi olarak Konya’ya gelen İtalya San Raffaele-Telethon Gen Tedavisi Enstitüsü (TİGET), primer immün yetmezliklerin patogenezi ve tedavisi araştırma biriminin başkanı Prof. Dr. Alessandro Aiuti, gen tedavisiyle sağlığına kavuşan Türk hastalarıyla bir araya geldi. Gen tedavisinin özel bir tedavi şekli olduğunu, ilerleyen yıllarda yüksek maliyetlerin de azaltılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Alessandro Aiuti, “Gen tedavisi çok özel bir tedavi, özel kişilere yapılır. Spesifik olarak nadir hastalıkların tedavisinde kullanılır. Zararlı olmayan virüsler işlenerek gen tedavisinde kullanılacak hale getirilir. Daha sonra hazırlanan virüsler özellikle nadir görülen bağışıklık hastalıkları, metabolik rahatsızlıklar, kan hastalıkları gibi durumlarda çocukların kesin tedavisi için kullanılır. Gen tedavisi birçok araştırma ve geliştirme sonucunda ortaya çıkartılan oldukça kompleks bir tedavi. Maliyeti oldukça yüksek bir tedavi. İlerleyen yıllarda bu tedavinin maliyetinin azaltılması için bununla ilgili çalışmaların yoğunlaşacağını umut ediyoruz” diye konuştu.

        SMA DA GELENEKSEL TEDAVİDE SONUÇ YOKSA GEN TEDAVİSİ

        SMA hastalığında geleneksel tedaviden sonuç alınmazsa gen tedavisinin uygun olacağını belirten Prof. Dr. Aiuti, şöyle konuştu:

        “İlk önce gen tedavisi, tek tedavi eden metot olarak karşımıza çıkmalı. Eğer geleneksel tedavi ile sonuç alamadığımız takdirde buna doğru yönlenmeliyiz. Geleneksel tedavi ile tedavi edebiliyorsak, daha ekonomik olduğu için ona yönelmeliyiz. Özellikle kar zarar oranına bakmak gerekiyor. Eğer çok faydalı bir ilaç ve onu kullandığı zaman iyi olabilecekse bu noktada tedaviye yönelmesi sağlanıyor. Buna dikkat ediyoruz. Sadece kar zarar oranı da önemli değil. Uzun süre bir hastalığın tedavisini sağlayacak bazı ilaçların kesilmesini sağlayacaksa bu da çok önemli.”

        ‘YAŞAMA ŞANSI OLMAYAN HASTALAR GEN TEDAVİSİ İLE YAŞIYOR’

        Hastalarıyla bir araya gelen Prof. Dr. Aiuti, “Gen tedavisi yapılan hastalar sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Bu hastaların yaşama şansı yoktu. Eğer yaşasalar da ciddi şekilde sıkıntıları ortaya çıkacaktı. Gen tedavisiyle beraber, mevcut maliyeti de ciddi şekilde azaltarak, sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlandı” ifadelerini kullandı.

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