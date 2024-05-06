Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

Süper Lig'in 35'inci haftasında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Sözlerine taraftarların desteğinden bahsederek başlayan Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, ''Gönül ister ki üç puanla onları bugün eve gönderelim ama maalesef olmadı. Bugün biraz şans bizim yanımızda olsaydı, belki daha farklı olabilirdi. Oyuncu arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem az. Bu hafta aslında, böyle bir maç olacağını, böyle bir mücadele gücünün ortada olacağının sinyalini aslında antrenmanda vermişlerdi. Ekiple beraber bizde onlara sufle vermeye çalıştık. Onlarda fazlasıyla bunu uyguladılar. Fenerbahçe'ye karşı bence inanılmaz bir mücadele, çok değerli bir puan ama sadece başlangıç bu. Bize daha fazlası lazım. Bizim için önemli olan bu maçtan kazançlar elde etmek, puandan ziyade. İyi oyun, enerji, mücadele gücü. Bence bunları kazandık. Puan da artı oldu. İnşallah Samsun maçına bunu taşır ve orada da istediğimiz galibiyeti alırız" dedi.

İSMAİL KARTAL: SORUMLULUK BANA AİT Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirterek, ''Buraya kazanmak için gelmiştik. Maçın başından, sonuna kadar üstün oynayan taraf bizdik. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Neredeyse rakibe pozisyon vermedik. Bu akşam oyuncularım elimden gelen her şeyi yaptılar. Sadece biz, bir golü bulamadık. Bunun için buradaki sorumluluk bana aittir. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.