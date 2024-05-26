Konyaspor - Galatasaray: 1-3
Konyaspor- Galatasaray: 1-3STAT: Medaş Konya BüyükşehirHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Candaş ElbilKONYASPOR: Slowik, Uğurcan (Dk.
Konyaspor- Galatasaray: 1-3
STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Candaş Elbil
KONYASPOR: Slowik, Uğurcan (Dk.89 Ahmet Oğuz), Adil, Hadebe (Dk.46 Damjanovic), Guilherme, Soner, N'Zonzi, Ndao, Oğulcan, (Dk.58 Moreno), Ethemi, (Dk.58 Muhammet Demir), Cikalleshi (Dk.73 Prip)
GALATASARAY: Muslera, Kaan (Dk.73 Aurier), Abdülkerim, Davinson Sanchez, Köhn, Torreira (Dk.87 Oliveira), Berkan Kutlu, Barış Alper, Mertens (Dk.73 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk.Eyüp) Icardi
GOLLER: Dk.78 Prip (Konyaspor) Dk.29 ve Dk.51, Icardi, Dk.53 Berkan Kutlu (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Ndao Oğulcan (Konyaspor), Sanchez, Barış Alper (Galatasaray)
Süper Lig'in 38’inci ve son haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Galatasaray’a şampiyonluğu getiren golleri 29, ve 51’inci dakikada Icardi ve 53’üncü dakikada Berkan Kutlu kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise 78'inci dakikada Prip'ten geldi.
9’uncu dakikada Mertens’in sağ kanattan kullandığı korner atışında topa yükselen Abdülkerim Bardakçı’nın kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü.
15’inci dakikada Kaan Ayhan’ın ceza alanı sağ çaprazından ortasında Kerem’in kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.
29’uncu dakikada ceza alanı sol çaprazından Köhn’ün ortasında Icardi’nin yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamladı.
51’inci dakikada Torreira’nın sağ çaprazdan ortasında Icardi topa gelişine topuğuyla dokundu. Top ağlarla buluştu: 0-2.
53’üncü dakikada Mertens’in pasıyla topla buluşan Berkan Kutlu’nun şutu ağlara gitti: 0-3.
78’inci dakikada Muhammet Demir’in pasıyla topla buluşan Prip’in uzaktan şutu ağlarla buluştu: 1-3.
Galatasaray maçı 3-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.
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