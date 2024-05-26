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        Konyaspor - Galatasaray: 1-3

        Konyaspor- Galatasaray: 1-3STAT: Medaş Konya BüyükşehirHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Candaş ElbilKONYASPOR: Slowik, Uğurcan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 21:10 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:10
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        Konyaspor - Galatasaray: 1-3
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        Konyaspor- Galatasaray: 1-3

        STAT: Medaş Konya Büyükşehir

        HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Candaş Elbil

        KONYASPOR: Slowik, Uğurcan (Dk.89 Ahmet Oğuz), Adil, Hadebe (Dk.46 Damjanovic), Guilherme, Soner, N'Zonzi, Ndao, Oğulcan, (Dk.58 Moreno), Ethemi, (Dk.58 Muhammet Demir), Cikalleshi (Dk.73 Prip)

        GALATASARAY: Muslera, Kaan (Dk.73 Aurier), Abdülkerim, Davinson Sanchez, Köhn, Torreira (Dk.87 Oliveira), Berkan Kutlu, Barış Alper, Mertens (Dk.73 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk.Eyüp) Icardi

        GOLLER: Dk.78 Prip (Konyaspor) Dk.29 ve Dk.51, Icardi, Dk.53 Berkan Kutlu (Galatasaray)

        SARI KARTLAR: Ndao Oğulcan (Konyaspor), Sanchez, Barış Alper (Galatasaray)

        Süper Lig'in 38’inci ve son haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Galatasaray’a şampiyonluğu getiren golleri 29, ve 51’inci dakikada Icardi ve 53’üncü dakikada Berkan Kutlu kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise 78'inci dakikada Prip'ten geldi.

        9’uncu dakikada Mertens’in sağ kanattan kullandığı korner atışında topa yükselen Abdülkerim Bardakçı’nın kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü.

        15’inci dakikada Kaan Ayhan’ın ceza alanı sağ çaprazından ortasında Kerem’in kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.

        29’uncu dakikada ceza alanı sol çaprazından Köhn’ün ortasında Icardi’nin yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamladı.

        51’inci dakikada Torreira’nın sağ çaprazdan ortasında Icardi topa gelişine topuğuyla dokundu. Top ağlarla buluştu: 0-2.

        53’üncü dakikada Mertens’in pasıyla topla buluşan Berkan Kutlu’nun şutu ağlara gitti: 0-3.

        78’inci dakikada Muhammet Demir’in pasıyla topla buluşan Prip’in uzaktan şutu ağlarla buluştu: 1-3.

        Galatasaray maçı 3-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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