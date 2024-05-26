Konyaspor - Galatasaray: 1-3

Süper Lig'in 38’inci ve son haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Galatasaray’a şampiyonluğu getiren golleri 29, ve 51’inci dakikada Icardi ve 53’üncü dakikada Berkan Kutlu kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise 78'inci dakikada Prip'ten geldi.

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