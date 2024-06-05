Kübra Kalyoncu Şeherli: Çevre ve iklim dostu güneş panellerimiz 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde

KALYON PV İcra Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, "Kalyon PV'nin tam 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki çevre ve iklim dostu panellerimiz arasında BM heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendileri ülke ülke dolaşarak daha temiz bir dünya tasarlamak adına farkındalık oluşturuyorlar. Kalyon PV olarak, biz Karapınar'da bu dünyayı nasıl oluşturduğumuzu göstermiş olduk" dedi.

Güneş teknolojileri alanında Avrupa'nın önde gelen tesislerinden biri olan Kalyon PV (Kalyon Fotovoltaik Güneş Teknolojileri Fabrikası), 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı Gençlik Danışma Kurulu (UN Habitat) Heyeti'ni ağırladı. BM Habitat Genel Sekreter Yardımcısı ve İcra Direktör Vekili Michal Mlynar ise panele videokonferansla bağlandı.

'KARAPINAR GES YILLIK 1,7 MİLYON TON KARBON EMİSYONUNUN ÖNÜNE GEÇİYOR' Kalyon Karapınar GES'teki 'Sürdürülebilir Geleceği Birlikte Tasarlamak' adlı panelde konuşan Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali hakkında bilgi verdi. Ata, "Proje, 1.350 megawatt peak kurulu gücüyle yılda 3 milyar kilovatsaate yakın elektrik üreterek 2 milyon nüfuslu bir şehrin elektriğe temiz bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca ülkemizin güneş enerji santrali kurulu gücü proje ile birlikte yüzde 15 oranında büyürken, yıllık 600 milyon dolar döviz ikamesini karşılıyor. Karapınar GES yıllık yaklaşık 1,7 milyon ton karbon emisyonunu önlemektedir. Kalyon Enerji olarak biz de güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarımızla, 2025 yılı sonu hedefimiz 2000 megavat 2030 yılı sonu hedefimiz, 5000 megavat kurulu güce ulaşmaktır. Yatırımlarımızda ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ön planda tutarken gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz" dedi.

'HER GEÇEN YIL ÖNEMİ DAHA İYİ ANLAŞILIYOR' Kalyon Holding CEO'su Mustafa Koçar ise daha yaşanabilir bir dünya, daha iyi bir geleceği bugünden inşa etmek için gençlerin katılım ve katkılarının önemine inandıklarını belirterek, "Önemi her geçen yıl biraz daha iyi anlaşılan, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' vesilesiyle, Birleşmiş Milletler Habitat Gençlik Danışma Kurulu'nu, Kalyon PV ev sahipliğinde ülkemizde, holdingimizin yenilenebilir enerji alanındaki gurur projesi Kalyon Karapınar GES'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kalyon Holding ailesi adına dünyamızın geleceği için böylesine kritik bir süreçte, Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa bir şekilde, Konya Karapınar'dan tüm dünya gençliğine seslenmek ayrıca bir gurur kaynağı" diye konuştu.

Kalyon PV İcra Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, Dünya Çevre Günü'nde BM ile günün önemine yakışan Karapınar GES'te düzenlenen panelin, gençlerin çevre sorunlarına dair duyarlılığını artırırken, onların bu alandaki çözüm önerilerini ve projelerini ortaya koymaları için önemli bir platform sağladığına dikkat çekti. Sürdürülebilir geleceğin inşasında gençlerin rolünün ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha gördüklerini bildiren Kalyoncu Şeherli şöyle dedi: "Kalyon PV'nin tam 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki çevre ve iklim dostu panellerimiz arasında BM heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendileri ülke ülke dolaşarak daha temiz bir dünya tasarlamak adına farkındalık oluşturuyorlar. Kalyon PV olarak biz Karapınar'da bu dünyayı nasıl oluşturduğumuzu göstermiş olduk."