Elif'in katili eski sevgilisi çıktı (2)
TUTUKLANDIKonya'da,çalıştığı masaj salonunda cansız bedeni bulunan Elif Ceren Arslan'ı (30) bıçaklayarak öldüren eski sevgilisi Emrah Demirkıran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Konya'da,çalıştığı masaj salonunda cansız bedeni bulunan Elif Ceren Arslan'ı (30) bıçaklayarak öldüren eski sevgilisi Emrah Demirkıran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Elif Ceren Arslan’ın cenazesinin de Balıkesir'e gönderileceği öğrenildi.
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